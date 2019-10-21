В Томске обвинение просит 7 лет колонии для Свидетеля Иеговы

Прокуратура запросила за участие в собраниях "Свидетелей Иеговы" 7 лет заключения для жителя Томска Сергея Климова. Его обвиняют в "организации деятельности экстремистской организации", пишет издание "ТВ2" со ссылкой на адвоката Артура Леонтьева.

Гособвинитель на суде попросила помимо наказания в исправительной колонии общего режима лишить Климова права заниматься образовательной деятельностью во всех типах учреждений. После отбытия наказания Климов 1,5 года не сможет выезжать из Томска, менять место жительства, выходить из дома ночью, а также посещать массовые и культурно-зрелищные мероприятия и участвовать в них.

В июне семьи арестованных Свидетелей Иеговы, в том числе жена Сергея Климова, с открытым письмом обратились к председателю Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. По их словам, за решеткой уже оказалось 17 "мирных жителей, задержанных только из-за выбора религии под предлогом борьбы с экстремизмом".

В минувшую пятницу сайт "Свидетели Иеговы в России" сообщил о массовых обысках у верующих в Курске. Арестованы от одного до трёх человек.