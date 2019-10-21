В Томске обвинение просит 7 лет колонии для Свидетеля Иеговы

Прокуратура запросила за участие в собраниях "Свидетелей Иеговы" 7 лет заключения для жителя Томска Сергея Климова. Его обвиняют в "организации деятельности экстремистской организации", пишет издание "ТВ2" со ссылкой на адвоката Артура Леонтьева.
Гособвинитель на суде попросила помимо наказания в исправительной колонии общего режима лишить Климова права заниматься образовательной деятельностью во всех типах учреждений. После отбытия наказания Климов 1,5 года не сможет выезжать из Томска, менять место жительства, выходить из дома ночью, а также посещать массовые и культурно-зрелищные мероприятия и участвовать в них.
В июне семьи арестованных Свидетелей Иеговы, в том числе жена Сергея Климова, с открытым письмом обратились к председателю Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. По их словам, за решеткой уже оказалось 17 "мирных жителей, задержанных только из-за выбора религии под предлогом борьбы с экстремизмом".
В минувшую пятницу сайт "Свидетели Иеговы в России" сообщил о массовых обысках у верующих в Курске. Арестованы от одного до трёх человек.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. С того времени, по данным "Мемориала", 39 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию. Для 29 из них избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.
- Большинству из арестованных предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
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