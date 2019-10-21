Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе 30 миллиардов рублей

В отношении бывшего президента и совладельца банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева возбуждены два новых уголовных дела о растрате, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. Ущерб превышает 30 миллиардов рублей.

Следствие считает, что Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей. Бенефициаром фирм был сам банкир. Так же Гордеев финансировал и факторинговые компании, полагает следствие. Всего Гордеев, по версии правоохранительных органов, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 миллиарда рублей из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 миллионов рублей, хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Речь шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 миллиарда рублей. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" и однокурсник Владимира Путина.

В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки "Кристалл Лефортово" и его партнера, дистрибьюторской компании "Статус групп" – возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян. Вывод денег из ОФК-банка привел к "существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей", считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.

20 октября Мосгорсуд перевел Гордеева из-под домашнего ареста под стражу. "Следствие крайне редко идет на столь непопулярное решение, как ужесточение меры пресечения, особенно под конец расследования. Но здесь мы уже просто вынуждены препятствовать такому поведению Гордеева, при всем уважении к нему. Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил", – заявил в суде следователь

Оперативники ФСБ узнали, что в июле и в августе этого года Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста. Так, он активно пользовался интернетом, в частности мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, "для общения со своими доверенными лицами" и чтобы скрывать от возможного ареста свои активы.

Банкир пользовался услугами личного водителя в том числе для поездок на следственные действия, в суд и чтобы отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, подчеркивал следователь Новиков. Он не пояснил, как Гордееву удавалось пренебречь спецтранспортом ФСИН.

В октябре система наблюдения в квартире, где Гордеев отбывал домашний арест, трижды зафиксировала "нарушение присутствия электронного браслета". Гордеев на заседании отвергал обвинения в срыве домашнего ареста.