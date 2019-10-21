В Москве задержан противник нового колеса обозрения на ВДНХ

В Останкинском районе Москвы задержан председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров. Он и другие активисты пытались остановить вырубку деревьев под строительство колеса обозрения возле парка ВДНХ.

Фёдоров сообщил, что его отвезли в отдел полиции. Ранее он опубликовал петицию против строительства, заявив, что оно ведётся без учёта мнения граждан.

В минувшую пятницу в Мосгордуме состоялся круглый стол, посвящённый проблеме строительства колеса обозрения. Он был организован по инициативе депутата "Яблока", а от властей на него явились лишь представители ВДНХ и МЧС.

После этого представители фракций КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" заявили об объединении усилий против строительства. С сегодняшнего дня жители района Останкино начали круглосуточное дежурство возле стройплощадки.

В начале октября стало известно, что московские власти дали разрешение на строительство нового колеса обозрения рядом с южным входом на ВДНХ. По плану, колесо "Солнце Москвы" будет почти вдвое выше предыдущего, а разместят его не в удалённой части парка, а вблизи жилых домов.

Местные жители выступили против нового колеса и утверждают, что наплыв туристов осложнит им жизнь, а иллюминация аттракциона будет мешать по ночам. Жильцы также опасаются снижения стоимости жилья в районе.

Застройщик отрицает, что колесо будет мешать жителям, и утверждает, что свет от него будет направлен внутрь конструкции, а не наружу. Шуметь аттракцион также не будет, заявляли представители группы компаний "Регионы".