Президент Казахстана расширил кадровые полномочия Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который расширяет полномочия бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики. Об этом сообщает "РИА Новости".

Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, ушёл в отставку в марте, но сохранил многие важные полномочия, в том числе – посты главы Совета безопасности и лидера правящей партии "Нур Отан".

Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности. Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совета безопасности страны. К ним в частности относятся – администрация президента, генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки, служба охраны президента. Наряду с этим согласование с Назарбаевым теперь необходимо для назначения глав администраций областей, городов республиканского значения и столицы Казахстана.