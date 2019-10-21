В Ливии погиб бывший журналист. Он был наемником в "группе Вагнера"

В Ливии во время боевых действий погиб бывший журналист Евгений Илюбаев, который состоял в "ЧВК Вагнер", пишет Znak.com со ссылкой на анонимные источники. Собеседник издания из окружения погибшего рассказал, что 55‐летний Илюбаев последние несколько лет неоднократно выезжал в зоны вооруженных конфликтов в составе "группы Вагнера", в том числе в Сирию.

"Последние несколько лет он неоднократно выезжал в зоны вооруженных конфликтов. Был в Сирии. Насколько знаю, ездил в составе ЧВК. Около года назад за участие в спецоперациях получил медаль „За отвагу“. Говорили даже, что награды им вручал лично Владимир Путин. Поездка в Африку стала его последней командировкой. Когда пошли сообщения, что наши погибли в Ливии, почему-то сразу появились плохие мысли. Стали выяснять, нет ли его среди погибших. Так и случилось. Где-то две недели назад родственникам позвонили, сказали приезжать на опознание", – рассказал источник издания. По его словам, Илюбаева похоронили на прошлой неделе в поселке Новоорск Оренбургской области.

О том, что в Ливии погиб человек по фамилии Илюбаев, Znak.com также подтвердил источник из числа ветеранов Донбасса. Официального подтверждения гибели Илюбаева нет.

В 1992 году Илюбаев окончил журфак Уральского госуниверситета. С 1996 по 2012 годы он работал пресс‐секретарем службы спасения "Сова" и возглавлял информационное агентство "Телевизионная Служба спасения". По информации Znak.com, последние несколько лет Илюбаев журналистикой не занимался.

В начале октября "Медуза" сообщила, что несколько десятков российских наемников погибли во время авианалета в Ливии, где с 2011 года идет гражданская война. По информации издания, во время боевых действий также тяжело ранили командира отряда "ЧВК Вагнер" Александра Кузнецова, который в 2016 году лично встречался с президентом Владимиром Путиным.