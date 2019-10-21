Минобороны отрицает сбой на учениях, которыми руководил Путин

Министерство обороны России заявило, что информация газеты "Ведомости" о якобы нештатной ситуации на учениях "Гром-2019", финальным этапом которых руководил президент Владимир Путин, не соответствует действительности. В оборонном ведомстве сообщили, что отмена пуска второй ракеты была запланированной и на успешность учений не повлияла.

Ранее источники "Ведомостей" рассказали, что во время учений российских стратегических ядерных сил 17 октября произошёл сбой. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не два, как было запланировано и объявлено на брифинге 14 октября. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки.

Собеседник "Ведомостей" предположил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, которая находится на вооружении с 1977 года. Осечки с баллистической ракетой советского производства Р-29Р также возможны, поскольку она тоже находится на вооружении более 40 лет. Пуски этих ракет во время учений необходимы для продления их ресурса, который уже исчерпан.

В Минобороны утверждают, что решение не использовать вторую баллистическую ракету , было принято прямо перед пуском после оценки её технического состояния.

Всего в ходе учений "Гром-2019" военные должны были выполнить 16 пусков крылатых и баллистических ракет. Помимо подлодок, также были задействованы корабли, дальние бомбардировщики, комплексы "Ярс" и "Искандер".