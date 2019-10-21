ЛГБТ-активистку арестовали на 10 суток за листок с надписью "Смерть"

Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток ЛГБТ-активистку Полину Симоненко, которую накануне полиция задержала на Красной площади с листком бумаги с надписью "Смерть". Симоненко признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В воскресенье на Красной площади также задержали активистку "бессрочного протеста" Ольгу Мисик – она и вовсе стояла с белым листом бумаги, на котором не было никаких надписей.

Как и Симоненко, Мисик увезли в отдел полиции по району "Китай-город", но позже отпустили без составления протокола.