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ЛГБТ-активистку арестовали на 10 суток за листок с надписью "Смерть"

Одна из задержанных накануне на Красной площади - активистка Ольга Мисик

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Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток ЛГБТ-активистку Полину Симоненко, которую накануне полиция задержала на Красной площади с листком бумаги с надписью "Смерть". Симоненко признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В воскресенье на Красной площади также задержали активистку "бессрочного протеста" Ольгу Мисик – она и вовсе стояла с белым листом бумаги, на котором не было никаких надписей.

Как и Симоненко, Мисик увезли в отдел полиции по району "Китай-город", но позже отпустили без составления протокола.

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