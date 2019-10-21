В Ливане тысячи протестующих требуют смены правительства и реформ

Сотни тысяч ливанцев в понедельник вновь вышли на улицы в городах страны, выражая протест против коррупции и политического застоя. Протестующие с национальными флагами заполнили центральные улицы Бейрута, Триполи, портового города Сур и других городов, скандируя слово "революция" и призывая к смене режима.

Как сообщает CNN из Бейрута, "температура" протеста продолжает повышаться. Главные требования протестующих: немедленная отставка правительства, создание нового правительства "технократов", проведение экономических реформ и создание благоприятного инвестиционного климата.

Правительство во главе с Саадом Хирири пока сделало несколько небольших уступок протестующим, но это не ослабило недовольство, а наоборот, усиливает его.

Протесты продолжаются пятый день и достигли в минувшее воскресенье наибольшей силы, отмечают западные агентства.

Недовольство ливанцев выплеснулось на улицы 17 октября, после предложения правительства ввести новые налог на звонки посредством мессенджера WhatsApp и другие аналогичные мессенджеры.

Политическая система Ливана создавалась для балансирования интересов религиозных групп, но нынешние критики отмечают, что эта система только способствует разрозненности среди населения по религиозному признаку.

Всемирный банк отмечает, что более четверти населения Ливана живёт за чертой бедности. К уже имеющимся трудностям страны с 10-миллионным населением добавился приток около 1,5 миллиона беженцев из Сирии, охваченной гражданской войной.