Глава Службы внешней разведки России: "На Западе завидуют нашим ценностям"

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин написал "авторскую статью" для сербского издания "Вечерние новости", в которой назвал "исторической миссией России" "удержание Европы от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить дивный новый мир".

Формально статья Нарышкина, вышедшая в понедельник, приурочена к 75-й годовщине освобождения Белграда от войск нацистской Германии, однако в ней глава СВР, обвинив Запад в желании "переписать результаты Второй мировой войны с целью очернения Советского Союза", вышел далеко за рамки обозначенной темы.

Нарышкин, в частности, назвал распад СССР и Югославии в начале 90-х годов прошлого века "геополитическими трагедиями", высказав сожаление, что Россия в то время "была слишком слаба" для того, чтобы защитить Белград от бомбардировок НАТО.

"На улицах Белграда, – написал Нарышкин, – всё ещё можно увидеть шрамы от операции по принудительной пересадке демократии".

Вместе с тем глава Службы внешней разведки отметил, что спустя 20 лет "ожидания американских политтехнологов не сбылись" и "строительство Вашингтоном однополярного мира на обломках других государств не увенчалось успехом". В современном мире, по мнению Нарышкина, "Россия вновь – один из ведущих центров силы", которому только завидуют на Западе.

В частности, как считает глава СРВ, многие на Западе завидуют "нашим прочным ценностям, мощному военному потенциалу, твёрдой политической воле и готовности к решительным действиям на международной арене".

"Мы опять готовы постоять за себя и защитить своих союзников и друзей", – резюмировал Нарышкин.