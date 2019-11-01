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Лицом к событию

"Дети Путина" или власть как частная собственность

Владимир Путин передает Сергею Шойгу найденный гриб. Пока что не президентский пост. День рождения президента РФ в сибирской тайге 7 октября 2019

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"В случае изменения политического режима эту власть по наследству не передашь ни младшему Патрушеву, ни младшему Бортникову, ни младшему Кириенко, ни младшему Рогозину, ни дочерям Путина. Соответственно, нужно до побеления пальцев держаться за политическую власть, чтобы она спокойно перешла по наследству почти в буквальном смысле слова". Дискуссия о докладе фонда Карнеги "Дети Путина" между одним из его авторов Андреем Колесниковым и политологом Александром Раром, написавшим несколько книг о Владимире Путине. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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