Квартиру координатора штаба Навального обыскали в его отсутствие

В Бийске сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру координатора барнаульского штаба Навального Вадима Останина в его отсутствие. При этом полицейские выломали дверь, а уходя оставили жилище открытым.

Как сообщается в твиттере штаба Навального, вернувшись домой через несколько дней Останин застал квартиру в "разграбленном" состоянии. У оппозиционера изъяли деньги, флешки, жёсткий диск, несколько телефонов, заграничный паспорт и банковские карты, а также агитационные материалы.

Останин обратился по этому поводу с заявлением в полицию.

В августе Следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией уголовное дело об отмывании средств. По нему регулярно проводятся обыски во всех региональных штабах Алексея Навального. Счета многих его сотрудников заблокированы.

Самые массовые обыски в штабах Навального прошли 12 сентября. Тогда полицейские пришли примерно по 200 адресам в 40 городах России. После обысков многих активистов допросили в качестве свидетелей по делу об отмывании денег.

В октябре Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией в список "иностранных агентов" – за "попытки повлиять на органы власти" и организацию митингов. Поводом стал некий иностранный перевод на заблокированный счёт в размере 140 тысяч рублей. При этом выяснилось, что человек, который сделал перевод, ничего не знает о деятельности ФБК.