"Мы должны заниматься контрпропагандой"

"Население не очень понимает: ну придет Путин, и что? Почему он такой страшный, этот Путин? Если бы пугали не Путиным, а показывали бы реальную жизнь в России, как отнимают пенсии, какая экология, как винтят активистов, которые против свалок, какая жизнь в глубинке, что в газовой супердержаве нет газа сто километров от Москвы, наверное, эти бабушки на востоке подумали: о черт, зачем нам эта тогда Россия?" Как украинские журналисты представляют себе русскоязычный украинский канал. В эфире программы "Лицом к событию" кинодокументалист Леонид Канфер и публицист Леонид Швец. Ведущая Елена Рыковцева

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