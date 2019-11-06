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Лицом к событию

"Мы должны заниматься контрпропагандой"

Железнодорожный вокзал в Донецке

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Украинские журналисты Леонид Канфер и Леонид Швец о концепции русскоязычного канала

"Население не очень понимает: ну придет Путин, и что? Почему он такой страшный, этот Путин? Если бы пугали не Путиным, а показывали бы реальную жизнь в России, как отнимают пенсии, какая экология, как винтят активистов, которые против свалок, какая жизнь в глубинке, что в газовой супердержаве нет газа сто километров от Москвы, наверное, эти бабушки на востоке подумали: о черт, зачем нам эта тогда Россия?" Как украинские журналисты представляют себе русскоязычный украинский канал. В эфире программы "Лицом к событию" кинодокументалист Леонид Канфер и публицист Леонид Швец. Ведущая Елена Рыковцева

Если Украина запустит спутниковый русскоязычный канал, вы будете его смотреть?
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Если Украина запустит спутниковый русскоязычный канал, вы будете его смотреть?

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