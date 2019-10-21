В Подмосковье на глубине 4 метра найдены четверо пропавших в 2012 году

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела пропавших в 2012 году дупутата Раменского районного законодательного собрания Татьяны Сидоровой, её мужа, сына и сесты. Следователи считают, что они стали жертвами преступной группы бизнесмена Олега Медведева, известного также как Олег Раменский и Олег Шишканов по прозвищу Шишкан.

Следственной группой, в состав которой вошли следователи СК России, оперативные сотрудники ГУУР МВД России, ОРУ ФСБ России и подразделения уголовного розыска в Раменском районе, обследована территория площадью более 2 тысяч квадратных метров вблизи одного из дачных посёлков в Раменском районе. Раскопки велись до глубины 10 метров в течение 12 дней, пока на глубине около четырёх метров были найдены и извлечены тела погибших. У двух из них в области головы обнаружены пули.

В феврале 2012 года четверо родственников пропали из дома Сидоровой. Приехавший туда на следующее утро водитель обнаружил следы крови, но в доме никого не было.

Тогда же возбудили уголовные дела по статьям "похищение человека" и "убийство".

Как сообщает Следственный комитет, под стражей остаются 9 участников уголовного дела, среди которых Олег Медведев и возможные соучастники преступлений. Следователи проверяется их причастность к другим возможным преступным деяниям.