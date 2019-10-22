Олег Сенцов создаёт общественную организацию

Бывший украинский политзаключенный, режиссёр и писатель Олег Сенцов, который провёл пять лет в российской тюрьме, объявил о намерении создать общественную организацию. Об этом он сказал вчера на вручении премии Ukrainian ID Awards в Киеве, сообщает Крым. Реалии.

Сенцов заявил, что время, когда он "везде катается, всем интересен" продлится недолго, максимум полгода и надо "делать это" более профессионально. Поэтому, по словам Сенцова,он принял решение о создании общественной организации, в которой он будет заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной.

Сенцов также допустил, что дляфинансирования организации может быть создан фонд. Возможно, он будет носить его имя.

21 октября в Киеве Олегу Сенцову вручили международную награду Russian ID Awards – за "несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы", которую ему присудили в прошлом году, когда он находился в российской колонии. Он стал первым лауреатом этой премии, которую учредили в 2018 году.

Накануне Сенцов вернулся из Германии, где представлял свою книгу на Франкфуртской книжной ярмарке.

Олег Сенцов – украинский режиссёр, активист Майдана, выступавший против аннексии Крыма Россией. В мае 2014 года он был арестован российскими спецслужбами, обвинён в подготовке теракта и приговорён к 20 годам лишения свободы. Сенцов вины не признал. В прошлом году он несколько месяцев держал голодовку в российской колонии с требованием освободить украинских политзаключённых. 7 сентября Сенцов в числе других украинцев был обменян по формуле "35 на 35".