Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия во время шторма у берегов Норвегии, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на Объединённый центр координации спасательных операций. К нему направлены буксиры и вертолёт.

По данным "Интерфакса", речь идёт о российском ледоколе "Тор", принадлежащем Росморречфлоту. Судно идёт из Санкт-Петербурга на Ямал. Его владельцы заявляют, что сигнал бедствия был подан случайно.

Представитель спасательной службы заявил газете "Афтенпостен", что морякам была предложена эвакуация, но они от неё отказались.