Эксперты увидели риски для "Единой России" из-за реформы выборов

Эксперты близкого к Кремлю Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году. Реформа, которую обсуждают в Кремле, предполагает увеличение числа одномандатников до 75% и снижение числа парламентариев, избранных по партийным спискам, до 25%.

В этом случае число одномандатных округов увеличится до 337. Примерно в половине "Единая Россия" может испытать сложности: 185 округов относятся к высококонкурентной и протестной зоне для партии власти, заявил РБК председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Бадовский заметил, что речь идет только "о стартовом потенциале проблемности", с которым сможет справиться "сильный кандидат с высоким личным рейтингом".

Авторы записки разделили все российские регионы на несколько электоральных категорий исходя из позиций "Единой России":

Специфические регионы "электоральной мобилизации" на выборах федерального уровня (всего 12 регионов, в их числе Башкирия, Татарстан, Кемеровская область).

Патриархально-консервативные регионы, зоны высокоуправляемого голосования за "Единую Россию" (всего 13 регионов, в их числе Краснодарский край, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Курская области).

Регионы с высокой электоральной мобилизацией для "Единой России", но с возможным проявлением негативного тренда для партии власти к 2021 году (всего 15 регионов, в их числе Ростовская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская области).

Конкурентная зона для "Единой России", регионы усилившегося протестного голосования в 2018–2019 годах (всего 30 регионов, в их числе Московская, Свердловская, Челябинская, Самарская области).

Устойчиво протестные регионы для "Единой России" (всего 15 регионов, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Хабаровский край.

Гипотетический переход на схему 25%/75% даст возможность оппозиции побороться за победу в одномандатных округах, рассказал РБК директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

Если система выборов в Госдуму изменится, то риски для "Единой России" усилятся, но не из-за самого по себе увеличения числа одномандатных округов, а из-за неизбежного изменения их нарезки, согласен политолог Ростислав Туровский. "При нынешней "лепестковой" нарезке мы имеем дело с крупными округами, которые делят города на части за счет присоединения к ним более лояльных власти сельских территорий. Если округа уменьшить, города нельзя будет "порезать" на части таким образом, чтобы снизить риски", — поясняет эксперт.