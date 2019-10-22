Политолог Виктор Олевич опубликовал в фейсбуке сопроводительную записку Комитета государственного безопасности СССР о гастролях в стране французской диско-группы Space в 1983 году. Музыканты выступали в Москве, Ленинграде и Киеве с сайд-проектом Paris-France-Transit, за ними наблюдали сотрудники идеологического управления контрразведки. Текст донесения прокомментировал солист группы Дидье Маруани.

Текст докладной записки из изданного в России сборника "Аппарат ЦК КПСС и культура 1979-1984. Документы" подписан главой Пятого управления КГБ генералом Иваном Абрамовым и адресован секретарю ЦК КПСС Михаилу Зимянину. Автор обвиняет музыкантов в многочисленных нарушениях порядка.

"В нарушение согласованной программы ансамбль исполнял "рок-н-ролл" под названием "Памяти Элвиса Пресли" (одного из представителей западного музыкального шоу)", — перечисляет Абрамов. Он рассказывает, что Маруани просил сотрудников милиции не мешать зрителям выходить на сцену, отмечает, что музыканты разбрасывали в толпу зрителей открытки со своим изображением и сообщает об участии группы в несогласованном с Министерством культуры банкете.

"Участники ансамбля постоянно искали контакты с женщинами легкого поведения, а двух из них увезли с собой в Ленинград без билетов, что было обнаружено в поезде при контрольной проверке", — предупреждает генерал-лейтенант КГБ.

Текст в фейсбуке Олевича прокомментировал Дидье Маруани. "Я знал [что за группой наблюдают], но никогда не читал этот исторический документ".