Россия, Иран и Киатай пытаются повлиять на президентские выборы США в 2020 году. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг. По его словам, эти страны используют всё более изощрённые тактики. МИД России назвал заявление Цукерберга "фейкньюс в соцсетях".

По данным Facebook, сеть управляемых из России аккаунтов распространяла среди американцев материалы на острые политические темы в преддверии предстоящих выборов президента. При этом владельцы аккаунтов выдавали себя за жителей США. Эксперты пришли к выводу, что страницы связаны с российским "Агентством интернет-исследований", известным, как "фабрика троллей". Вашингтон обвиняет эту организацию во вмешательстве в выборы 2016 года.

Фейковые аккаунты из России использовали 50 учётных записей в Instagram и одну в Facebook. Они привлекли 246 тысяч подписчиков, 60% из которых проживают в Соединённых Штатах, уточнил глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Также были заблокированы три отдельные сети учётных записей, управляемые из Ирана. По данным Facebook, в прошлом году было уничтожено более 50 подобных сетей по всему миру.

По словам Глейхера, иранская сеть использовала более 100 фальшивых и взломанных аккаунтов в Facebook и Instagram, также ориентируясь на пользователей в США и франкоговорящих районах Северной Америки.

В понедельник, 21 октября, Facebook обнародовал новый план борьбы с вмешательством в выборы президента США 2020 года. В частности, соцсеть будет маркировать страницы медийных организаций "под редакционным контролем" того или иного государства.

В начале сентября Роскомнадзор обвинил поисковик Google, социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube во вмешательстве во внутренние дела России. По мнению ведомства, они распространяли политическую рекламу в день голосования.