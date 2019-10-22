Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

58% россиян считают, что от них в стране ничего не зависит

Иллюстративное фото

Смотреть комментарии

Большинство россиян (58 процентов ) считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране. 38 процентов граждан России полагают, что могут в той или иной мере повлиять на происходящие. 6 процентов опрошенных верят, что влияют на происходящее в России в значительной мере, а 5 процентов – что в полной мере способны повлиять на положение дел в стране. Это следует из результатов опроса "Левада-центра", который проводился в конце сентября - начале октября.

При этом 13 процентов респондентов в полной мере чувствуют собственную ответственность за события в России. Не считает себя ответственными за то, что происходит в стране, 39 процентов опрошенных.

Согласно опросу, россияне чаще считают, что могут в той или иной степени повлиять на ситуацию в семье (95 процентов) и на работе (62 процента). Больше половины верят в своё влияние в городе или районе, где живут.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG