58% россиян считают, что от них в стране ничего не зависит

Большинство россиян (58 процентов ) считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране. 38 процентов граждан России полагают, что могут в той или иной мере повлиять на происходящие. 6 процентов опрошенных верят, что влияют на происходящее в России в значительной мере, а 5 процентов – что в полной мере способны повлиять на положение дел в стране. Это следует из результатов опроса "Левада-центра", который проводился в конце сентября - начале октября.

При этом 13 процентов респондентов в полной мере чувствуют собственную ответственность за события в России. Не считает себя ответственными за то, что происходит в стране, 39 процентов опрошенных.

Согласно опросу, россияне чаще считают, что могут в той или иной степени повлиять на ситуацию в семье (95 процентов) и на работе (62 процента). Больше половины верят в своё влияние в городе или районе, где живут.