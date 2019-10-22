На выборах в Канаде победила Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. По предварительным данным, она получила 157 мест в парламенте из 338, однако не сможет сформировать правительство большинства. Для этого нужно было выиграть в 170 округах.

Ближайший оппонент – Консервативная партия – лидирует в 121 округе. Далее с большим отрывом следует Новая демократическая партия, "Квебекский блок" и Партия зеленых.

На прошлых выборах в 2015 году Либеральная партия набрала 40% голосов. Тогда Джастин Трюдо сменил на посту премьера главу Консервативной партии 56-летнего Стивена Харпера.