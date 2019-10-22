Суд оштрафовал "Мемориал" и его главу за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное общество "Мемориал" за нарушение закона об иностранных агентах. Председатель правления организации Ян Рачинский оштрафован на 100 тысяч рублей по этой же статье. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Протокол был составлен Роскомнадзором в связи с тем, что на YouTube-канале ингушского отделения "Мемориала" отсутствует маркировка иностранного агента на каждом материале. В ходе заседания суда представитель ведомства утверждал, что это "нарушает права человека на получение полной информации".

Представить "Мемориала" отметил, что на YouTube правозащитной организации есть маркировка иноагента, и просил суд назначить штраф ниже минимального из-за "малозначительности" нарушения.

Протокол в отношении Рачинского был составлен Роскомнадзором по заявлению ФСБ по Ингушетии. Его также обвинили в нарушении закона об иноагентах в связи с тем, что на странице ингушского отделения "Мемориала" в фейсбуке нет соответствующей маркировки.

В сентябре подобные протоколы были составлены на правозащитный центр "Мемориал" и его главу Александра Черкасова.

Международное общество "Мемориал" и входящий в его структуру правозащитный центр "Мемориал" были внесены в реестр иностранных агентов в 2016 году.