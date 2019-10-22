В районе прорыва пяти дамб в Красноярском крае найдены тела двоих из пяти пропавших без вести. Таким образом, число погибших достигло 17.
Ранее одного пропавшего нашли живым. Пострадавшими числятся 44 человека.
19 октября в районе реки Сейба прорвало дабмы, в результате чего селевой поток затопил постройки золотодобывающей артели и разрушил два общежития. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушений правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей. Суд арестовал на два месяца гендиректора золотодобывающей артели, горного мастера и начальник участка. По версии следствия, артель "Сисим" работала с многочисленными нарушениями, а дамбы были возведены без разрешительных документов.
В районе прорыва сотрудники МЧС нашли сейф с золотом и концентратом. Следствие арестовало золото, пообещав использовать его для выплат компенсаций пострадавшим.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.