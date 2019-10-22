Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет

Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, обвиняемого в похищении предполагаемого организатора нападения, директора оборонного предприятия «Заслон» Александра Горбунова, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Обвиняемый должен выплатить гражданский иск на сумму 300 тысяч рублей.

Борисова признали виновным в похищении человека организованной группой. По версии следствия, в 2014 году он в форме сотрудника ГИБДД вместе с соучастниками похитил Горбунова и требовал от него признаться на камеру в организации покушении на Кашина. До мая Борисов находился в розыске.

Кашин настаивает, что Борисов участвовал в нападении осенью 2010 года. "Не знаю подробностей, но это ключевой — именно тот, у которого в руках была арматура", — писал журналист. Кроме Борисова, по версии СКР, в нападении на журналиста участвовали Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Они и еще шесть подельников также были осуждены по делу о похищении Горбунова. При этом Веселов настаивал, что заказчиком нападения стал на тот момент губернатор Псковской области Андрей Турчак. Дело о нападении на Кашина до сих пор не дошло до суда.