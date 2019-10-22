Три человека погибли при аварии на руднике "Таймырский"

Три человека погибли и несколько пострадали в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает компания "Норникель".
Подробности инцидента пока неизвестны. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Компания проводит внутреннее расследование.
Сам рудник после ЧП 22 октября продолжил работу, обрушения не зафиксировано.
Региональный Следственный комитет России начал доследственную проверку.
Рудник "Таймырский" функционирует с 1982 года. Ранее сообщалось, что в ходе плановой проверки в июне 2019 года Ростехнадзор приостановил работу части его технических участков на 90 дней. Причиной стали обнаруженные "грубые нарушения правил промышленной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей", сообщалось на сайте ведомства.
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