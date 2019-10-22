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Три человека погибли при аварии на руднике "Таймырский"

Работа никелевого рудника "Таймырский"

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Три человека погибли и несколько пострадали в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает компания "Норникель".

Подробности инцидента пока неизвестны. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Компания проводит внутреннее расследование.

Сам рудник после ЧП 22 октября продолжил работу, обрушения не зафиксировано.

Региональный Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Рудник "Таймырский" функционирует с 1982 года. Ранее сообщалось, что в ходе плановой проверки в июне 2019 года Ростехнадзор приостановил работу части его технических участков на 90 дней. Причиной стали обнаруженные "грубые нарушения правил промышленной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей", сообщалось на сайте ведомства.

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