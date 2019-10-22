Генпрокуратура: почти 80% россиян считают полицию коррумпированной

Почти 80% россиян считают правоохранительную и судебную системы самыми коррумпированными сферами государственного управления. Об этом во время традиционного брифинга сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной, сославшись на анонимный опрос, проведённый ведомством среди 38 тысяч граждан России из всех регионов страны.

Наиболее коррумпированными россияне считают чиновников, которые вовлечены в управление государственной и муниципальной собственностью – их отметили 78% участников опроса. На втором месте – сотрудники правоохранительных органов, которых назвали коррумпированными 77% респондентов, на третьем – служащие судов, предпочтение которым отдали 74%.

Самой эффективной мерой борьбы с коррупцией большинство россиян считают усиление контроля со стороны граждан за деятельностью должностных лиц.

При этом всего 11% опрошенных видят прогресс в борьбе с коррупцией со стороны государства, а 85% убеждены в замалчивании большинства фактов коррупции государственными СМИ.