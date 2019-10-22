Водителю, задавившему четырех человек в Москве, отменили приговор

Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса, который в декабре 2017 года врезался в подземный переход станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли четыре человека и ещё десять получили травмы различной степени тяжести.

Дело Виктора Тихонова направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции и в новом составе суда. Сам он переведён из СИЗО под домашний арест.

О мотивировке такого решения не сообщается. Известно лишь, что во время сегодняшней апелляции со стороны защиты Тихонова выступил независимый автоэксперт Андрей Русинов. Он указал на то, что при первом рассмотрении дела экспертиза провела только компьютерную диагностику автобуса, не разбирая двигатель. По версии защиты, в наезде на пешеходов виноват не Тихонов, а техническая неисправность: у автобуса могли отказать тормоза из-за попадания в рабочую зону двигателя масла. Сам обвиняемый также продолжает настаивать на своей невиновности.

В декабре 2018 года Дорогомиловский суд Москвы признал Виктора Тихонова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, приговорив его к четырём годам колонии общего режима с лишением права в течение трёх лет управлять транспортными средствами.

По версии следствия, водитель ошибочно нажал педаль газа на остановке общественного транспорта, в результате чего автобус на скорости не менее 23 км/час съехал в наполненный людьми подземный переход. Обвинение настаивало, что авария произошла из-за "преступной небрежности" Тихонова.