Путин наградил следователя, ведущего "московское дело" и дело ФБК

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени следователя, который возглавляет следственную группу по так называемому московскому делу о событиях в Москве 27 июля, а также дело Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

В указе, который опубликован на портале правовой информации, говорится, что Рустам Габдулин - старший следователь по особым делам при председателе Следственного комитета - награждён "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу".

Рустам Габдулин также возглавляет группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", при котором погибло 60 человек. Ранее он руководил следствием по "Болотному делу" - о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, которые охарактеризовали как массовые беспорядки.

Массовую несогласованную акцию протеста 27 июля нынешнего года тоже расследуют как массовые беспорядки. При этом с большинства подозреваемых обвинения в беспорядках были сняты, а с нескольких человек обвинения сняли полностью. По московскому делу в общей сложности были осуждены 7 человек, большинство - по обвинению в насилии по отношению к представителям власти. Ещё несколько человек в СИЗО или под домашним арестом.

ФБК следствие подозревает в содействии отмыванию денег. У многих активистов в разных регионах России по этому делу прошли обыски. Подозреваемых по нему пока нет.

Правозащитники и представители оппозиции считают оба дела политически мотивированными и репрессивными.