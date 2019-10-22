В офис "Комитета за гражданские права" пришла полиция

В офис правозащитной организации "Комитет за гражданские права" в Москве вечером во вторник пришли сотрудники полиции. Об этом сообщила член правления комитета Юлия Перепелова. По её словам, вместе с полицейскими в офис вошли сотрудники телеканалов НТВ и РЕН ТВ. От сотрудников правозащитной организации при этом потребовали покинуть помещение.

По словам Перепеловой, перед приездом полицейских в офис ворвался неизвестный с пакетом, который, как утверждается, кричал "куда его передать?", утверждая, что пакет предназначен для заместителя председателя комитета Андрея Маякова. Как сказал изданию Insider председатель организации, член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин, полицейские пытаются оказать давление на Маякова, заявляя, что он хотел получить какую-то сумму денег, и угрожая ему уголовным делом.

Комментариев правоохранительных органов в связи с ситуацией пока нет.