Счётная палата: поддержка Северного Кавказа "недостаточно эффективна"

Счётная палата Российской Федерации отметила недостаточную эффективность государственной поддержки регионов Северного Кавказа. Из 27 запланированных инвестиционных проектов в 2017-2018 годах реализовано только девять, при этом создано всего 577 рабочих мест, отмечается на сайте "Счётной Палаты". Северокавказские республики Чечня и Дагестан входят в пятерку самых дотационных регионов, отмечает сайт Newsru.com. Там же находятся Якутия, Камчатский и Алтайский края. На них приходится 31 процент всех дотаций, размер которых постоянно возрастал в последние восемь лет.



Деньги федерального бюджета, очевидно, расходуются не только на выполнение поручений правительства России. Так в июне сообщалось, что содержание парка главы республики Рамзана Кадырова обходится российским налогоплательщикам в 34 миллиона рублей. Кадыров в начале этого года заявил, что в Чечне улучшается социально-экономическая ситуация, а премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что республика становится самодостаточной.



Чеченский бюджет на 80% состоит из поступлений из федерального бюджета. А сам Рамзан Кадыров жалуется, что Чечня получает слишком мало денег, иначе бы "цвела и расцветала".