Уильям Тейлор даёт показания в Палате представителей США

Высокопоставленный американский дипломат, работающий в Киеве, ключевой свидетель в расследовании дела об импичменте президента США Дональда Трампа во вторник даёт показания в Конгрессе США. Уильям Тейлор, бывший армейский офицер и карьерный дипломат, ныне возглавляет дипломатическую миссию США в Киеве. Он прибыл в Капитолий для дачи показаний на закрытых слушаниях трёх комитетов Палаты представителей. Тейлор прошёл мимо журналистов, не ответив ни на один из их вопросов.



Появление Тейлора в качестве свидетеля по делу об импичменте президента – очередная попытка противников Трампа добиться его отстранения от власти, несмотря на ведущуюся Трампом борьбу за избрание президентом в 2020 году, отмечает агентство Reuters.



Возглавляемая демократами Палата представителей США расследует подробности телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Демократы подозревают, что в этом разговоре Трамп просил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократ Байден-старший ныне главный соперник Трампа в борьбе за президентский пост. А сын Байдена до недавнего времени входил в состав совета директоров крупной украинской энергетической компании.



В связи с подозрениями Трампа в отношении семьи Байденов президент США решил приостановить предоставление Украине очередного транша военной помощи в размере 400 миллионов долларов. Это вызвало резкую критику оппонентов Трампа в США. Президент заявил, что его подвергают "линчеванию".