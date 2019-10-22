Путин: с Турцией достигнуты "судьбоносные" договорённости

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.
Согласно договорённости, текст которой зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров, турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооружённые формирования должны будут покинуть эту зону. После этого начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы.
Эрдоган во вторник посетил Сочи, где провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция на севере Сирии.
По словам Путина, в ходе переговоров сторонам удалось выработать совместный подход к нормализации ситуации на севере Сирии. Решения российский президент назвал "очень важными, если не судьбоносными".
По словам Эрдогана, в так называемой "зоне безопасности" на территории Сирии у границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции.
- Турция две недели назад начала операцию против курдских вооружённых отрядов на севере Сирии. Сегодня истекает 5-дневное перемирие, которое началось после встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. Во вторник руководство сирийских курдов сообщило, что вывело свои отряды из 30-километровой зоны у границы с Турцией. Это было одним из условий для того, чтобы Турция прекратила операцию.
- После её начала американские войска в Сирии покинули районы, прилегающие к турецкой границе, а в часть контролируемых курдами районов вошли войска сирийского президента Башара Асада, поддерживаемого Россией.
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