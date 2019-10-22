Экспертиза не установила, что Раджабов попал бутылкой в полицейского

Экспертиза, проведенная Институтом криминалистики ФСБ, не смогла установить, что пластиковая бутылка, брошенная обвиняемым по "московскому делу" Самариддином Раджабовым, попала в полицейского. Об этом заявил "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, который защищает Раджабова.

По итогам изучения одной из видеозаписей инцидента, как говорится в экспертном заключении, "достоверно установить, был ли контакт бутылки с телом сотрудника правоохранительных органов, не представляется возможным". На второй видеозаписи видно, что в движении бутылки "нет изменений, которые могли бы возникнуть в области потенциально возможного контакта". В результате эксперт приходит к выводу, что соприкосновения бутылки и тела полицейского, наиболее вероятно, не было, – сказал Бадамшин. По его словам, следственные действия в отношении Раджабова прекращены.

Ранее следствие уже уточнило обвинения против Раджабова. Его обвиняют теперь не в насилии, а в угрозе применения насилия к полицейскому. Это более мягкое обвинение.

Самариддин Раджабов находится в СИЗО. Он один из немногих обвиняемых по "московскому делу", кому до сих пор предъявлены, помимо насилия к полицейским, обвинения в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию протеста в Москве 27 июля.

Ранее по "московскому делу" были осуждены семь человек, ещё несколько, включая Раджабова, находятся под следствием.