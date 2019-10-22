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Джонсон сначала выиграл, а потом проиграл голосование о Брекзите

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Палата общин британского парламента во втором чтении одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС.

За законопроект голосовали не только правящие консерваторы, но и часть независимых депутатов, ранее исключённых из Консервативной партии, а также несколько лейбористов. Счёт голосов 329:299.

Однако после этого парламент 322 голосами против 308 отказался принять предложение правительства и ограничить время обсуждения законопроекта перед третьим чтением тремя днями.

Таким образом, депутаты по всей вероятности не успеют одобрить законопроект о Брекзите до 31 октября. Это стало поражением премьер-министра Бориса Джонсона.

Выступая после голосования, Джонсон заявил, что всё равно рассчитывает вывести Британию из ЕС 31 октября, о чём заявит Европейскому Союзу.

Ранее, однако, Джонсон, которого обязывал к этому закон, запросил у ЕС отсрочку Брекзита. Пока неясно, будет ли предоставлена эта отсрочка и если да, то на какой срок.

Также неясно, когда теперь состоится третье окончательное чтение законопроекта о Брекзите. Премьер-министр сказал, что в данный момент приостанавливает его рассмотрение.

  • Джонсон настаивал на быстром принятии документа, чтобы выполнить своё обещание и вывести Британию из ЕС 31 октября. Дальнейшее развитие событий, по всей видимости, зависит от позиции Европейского Союза.
  • Джонсон заключил соглашение с Евросоюзом на прошлой неделе. Попытка его одобрить в парламенте в субботу провалилась, поэтому премьер внёс в нижнюю палату законопроект.
  • Предсказать исход голосований в парламенте очень сложно, поскольку ни среди правящих консерваторов, ни среди лейбористов по вопросу о Брекзите нет полного единства.

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