Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации ооб амнистии капитала

Верховный суд России не нашел нарушений в действиях ФСБ, которая использовала декларацию об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию постановления суда.

Декларация была изъята в офисе Федеральной налоговой службы в 2017 году. В ней Израйлит указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. На основе этих документов ФСБ обвинила Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации незаконно полученных средств.

Это стало первым прецедентом использования декларации об амнистии капиталов против бизнеса.

Защита Израйлита указывала, что по закону об амнистии капиталов использовать сведения из декларации для доказательства по уголовному делу нельзя. Бизнес-омбудсмен Борис Титов называл факт изъятия декларации "прямой угрозой" амнистии капиталов.

Ранее президент России Владимир Путин обещал, что участники амнистии не столкнутся с уголовным преследованием.