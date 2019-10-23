СМИ: во Флориде задержан бывший глава "Курортов Северного Кавказа"

Бывший член Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров государственной компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов задержан во Флориде (США) сотрудниками иммиграционной службы. Об этом сообщает Miami Herald. Издание не уточняет, добивается ли Россия его экстрадиции или планируют его депортировать за какие-то другие нарушения.

Компания "Курорты Северного Кавказа" отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки" для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Строительство затянулось и велось с существенным перерасходом средств. Посетивший в начале 2013 года стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике саму компанию и её главу Ахмеда Билалова. После этого он был уволен с обоих постов и уехал из России.

Кроме того, в 2013 году против Билалова в России возбудили дело — он обвинялся в причастности к растрате бюджетных средств. По версии следствия, в 2012 году за счет средств уставного фонда "Курортов Северного Кавказа" он оплатил аренду транспорта и проживание в Лондоне на сумму более 3 миллионов рублей.

В 2016 году источники сообщили, что следователи прекратили уголовные дела о злоупотреблениях полномочиями при строительстве олимпийских объектов в Сочи с формулировкой "за отсутствием состава преступления". Однако в МВД опровергли это сообщение.

Посольство России в США ожидает реакции от Госдепартамента касательно информации о задержании в штате Флорида Ахмеда Билалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы дипмиссии.