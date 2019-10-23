Гонконг официально отозвал законопроект об экстрадиции в Китай

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции на материковый Китай правонарушителей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Об этом заявил министр безопасности автономии Джон Ли.

В начале лета документ вызвал многочисленные протесты жителей Гонконга. Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

Впоследствии акции вылились в массовое движение с требованием демократических преобразований. Администрация Гонгонга неоднократно объявляла об отказе от законопроекта. Однако протестующие стали требовать официально отозвать документ и продолжили марши под лозунгами защиты суверенитета Гонконга от притязаний Китая.

За месяцы протестов на улицах города неоднократно возникали стычки с полицией. Полицейские применяли силу для разгона активистов и один раз использовали огнестрельное оружие. Ранение получил один человек. Тысячи участников акций получили лёгкие ранения и травмы, а более двух с половиной тысяч – арестованы. Их освобождение является одним из текущих требований протестующих к властям.

Экстрадиция из Гонконга сейчас возможна только на основании договоров, которые были заключены ещё до перехода города под юрисдикцию Китая в 1997 году.