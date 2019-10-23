Палата представителей США приняла Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в международных допинговых сговорах. Документ назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства.

Закон, принятый во вторник, предусматривает штрафы до миллиона долларов и лишение свободы на срок до десяти лет. Такие меры могут быть применены к участникам схем по воздействию на международные спортивные состязания при помощи допинга.

Принятие Акта Родченкова уже приветствовали ведущие спортивные организации США, включая национальное антидопинговое агентство, а также олимпийский и паралимпийский комитеты.

Сам Родченков, комментируя принятие акта, заявил, что борьба с допингом в мире достигла нового уровня эффективности, сообщают западные информагентства.