Палата представителей США приняла Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в международных допинговых сговорах. Документ назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства.
Закон, принятый во вторник, предусматривает штрафы до миллиона долларов и лишение свободы на срок до десяти лет. Такие меры могут быть применены к участникам схем по воздействию на международные спортивные состязания при помощи допинга.
Принятие Акта Родченкова уже приветствовали ведущие спортивные организации США, включая национальное антидопинговое агентство, а также олимпийский и паралимпийский комитеты.
Сам Родченков, комментируя принятие акта, заявил, что борьба с допингом в мире достигла нового уровня эффективности, сообщают западные информагентства.
- Григорий Родченков, который сейчас скрывается в США, в 2016 году рассказал газете The New York Times, что ФСБ организовала схемы, включающие подмену допинговых проб на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, чтобы скрыть практику использования допинга спортсменами из российской сборной. Позднее два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте.
- Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.
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