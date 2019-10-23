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В промзоне в британском Эссексе обнаружен грузовик с 39 телами

Полицейский кордон в Великобритании

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В Эссексе на юго-востоке Англии обнаружен грузовик, перевозивший контейнер с 39 телами. Об этом в среду сообщили информационные агентства и телеканал Sky News.

Арестован 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии, его подозревают в убийстве. Грузовик предположительно прибыл из Болгарии через портовый город Холихед в Уэльсе.

Полиция занята опознанием тел. Правоохранительным органам ещё предстоит выяснить, что произошло. Территория промышленной зоны, в который был обнаружен грузовик, оцеплена. Она находится в 20 милях от Лондона.

Премьер-министр Великобритании назвал инцидент в Эссексе ужасающим и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Представитель министерства иностранных дел Болгарии пока не может подтвердить, что страна стала отправной точкой маршрута грузовика. Информация проверяется.

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