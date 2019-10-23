Шиес и соседний посёлок блокированы, на полигон привезли топливо

Бензовозы в сопровождении Росгвардии прорвали блокпосты противников строящегося мусорного полигона в поселке Шиес Архангельской области. Об этом сообщает корреспондент сайта Север.Реалии. По оценкам активистов, на полигон привезли около 27 тонн горючего. Позже они рассказали, что топливо слили, после чего бензовозы уехали.

При этом сотрудники Росгвардии приехали не только в Шиес, но и в посёлок Урдома, который находится в 30 километрах от полигона. По словам активиста Дмитрия Секушина, в Урдоме "почти военное положение: входы и выходы перекрыты, местные жители не предупреждены". Сотрудники Росгвардии показывают бумагу, где написано, что у них учения.

Ранее в Урдоме несколько раз отключали электричество и интернет. Живущие там активисты ведут паблики в социальных сетях, где сообщают о происходящем на станции.

Утром 23 октября активисты сообщили, что со стороны Коми в направлении станции Шиес движется грузовик и два бензовоза, которые сопровождают около 30 сотрудников Росгвардии. До станции добрались и переехали железнодорожные пути несколько грузовых машин.

Активист из Архангельска Владимир Когут дозвонился в одно из отделений полиции области, чтобы сообщить о готовящемся преступлении – переезде груженых бензовозов через железнодорожные пути на станции Шиес. По мнению экозащитника, это является нарушением транспортного законодательства. Активист предупредил полицейского, что звонок записан и будет размещен в интернете.

Председатель экологической организации "Комитет спасения Печоры" Иван Иванов также считает, что при транспортировке топлива мог быть допущен ряд нарушений. Кто-то из сопровождающих колонну сломал замок на шлагбауме, чтобы бензовозы смогли проехать, при этом у водителей не было сопроводительных документов, разрешающих проезд. Иванов также говорит и о недопустимости использования грузового транспорта на лесной дороге.

Строительство мусорного полигона на Шиесе началось в июле 2018 года. Экологи считают, что хранение миллионов тонн несортированного мусора в болотистой местности может привести к катастрофическим последствиям: отравить воздух, загрязнить подземные и поверхностные воды, в первую очередь, в реках Вычегда и Северная Двина.

Протесты против свалки начались в августе того же года в Урдоме, затем их поддержали в Сыктывкаре и Архангельске. Акции протеста в Коми и Архангельской области не прекращаются до сих пор.