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НАТО призывает к расширению военной помощи Украине

Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, 23 октября 2019 года

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НАТО призывает расширить военную помощь Украине. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь военно-политического союза Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, вопрос поддержки Украины будет рассмотрен в ближайшие два дня на встрече министров обороны. Он также добавил, что члены североатлантический совет НАТО через неделю посетят Украину. Эксперты побывают в Одессе и Киеве, чтобы на месте оценить, в каком состоянии находится украинская армия.

Комментируя последние договорённости России и Турции по совместному патрулированию сирийско-турецкой границы, Столтенберг отметил, что давать оценку происходящему пока рано. При этом генеральный секретарь НАТО отметил, что развитие ситуации вселяет оптимизм, так как стороны стремятся к политическому урегулированию конфликта.

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