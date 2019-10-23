История рунета. Новости-282: блокировки и китайский путь

История Рунета, рассказанная Андреем Лошаком в сериале "Настоящего Времени" "Холивар".​ Предыдущие части: Начало и Бизнес.

Третья часть эпопеи повествует о том, как государство обнаружило, что в интернете люди читают новости и выражают мнения, и решило взять его под контроль. Запретительные законы, блокировки, посадки по 282-й статье, безграничные полномочия Роскомнадзора и, как результат, глобальный отток инвестиций из Рунета.

"Яндекс.Новости"

"Лента.ру"

Роскомнадзор vs Луркморье

"Дети-404"

Блогер Тюменцев

Китайский путь

"Яндекс-новости"

В конце нулевых государство все чаще стало обращать внимание на лидера Рунета – компанию "Яндекс". Особенно власти не давал покоя агрегатор "Яндекс.Новости", выдававший топ главных событий за день. Лев Гершензон, в 2008–2012 годах руководитель "Яндекс.Новости":

"Мы как-то ездили с Воложем (сооснователем "Яндекса". – Прим.) на Старую площадь, в администрацию [президента]. Я говорю: слушайте, вы такие крутые, зачем вы к ним ездите? Если очень нужно, пусть они сюда приезжают. Волож – крутейший бизнесмен, он в 90-е годы бизнес делал без крыши. Я как простой люберецкий очкарик знаю, а вы знаете лучше меня – ты один раз нагнулся, все, ты потом не разогнешься".

Уникальность сервиса была в том, что новости в агрегатор подбирались при помощи алгоритма, то есть автоматически, в зависимости от популярности. В 2012 году ежедневная аудитория "Яндекса" впервые превысила аудиторию Первого канала. Все, что появлялось в топе новостей, стало делом государственной важности. Гершензон:

"Если мы говорим про новости, то 2011 год – это рубеж, потому что Суркова (первый заместитель руководителя администрации президента в 2008–2011 годах, курировавший внутреннюю политику. – Прим.) сняли с этой должности и пришел Володин (первый заместитель руководителя администрации президента в 2011–2016 годах. – Прим.). Володин, конечно, гораздо эффективнее действовал. Никаких не было ни писем, ни звонков, ничего. Сурков пытался в какие-то игры играть, а эти просто занялись... – новостной агрегатор, это вторичный сервис, – они просто занялись первичным пластом, стали зачищать источники новостей".

В 2011 году "Яндекс" провел успешное IPO. Впервые российская компания вышла на нью-йоркскую биржу NASDAQ. После этого Волож сбрил усы и был полон оптимизма. Но будущее оказалось совсем иным. В 2014 году на встрече Владимира Путина с активистами Общероссийского народного фронта президенту задали вопрос про "Яндекс.Новости":

"Каждый день топ-5 новостей "Яндекса", которые он собирает с других ресурсов, просматривают несколько десятков миллионов человек. "Яндекс" при этом не имеет лицензии СМИ и никакой ответственности перед законом не несет. Я не предлагаю их закрыть или еще чего-то, мне интересно, когда наше правительство начнет принимать какие-то решения, которые избавят нас от цифровой агрессии".

Путин ответил:

"Яндекс" – там тоже не все так просто. Что они могут, что не могут – это у них надо спросить. Их тоже в свое время, когда они только начинали работу, поддавили. Там должно быть столько-то американцев у них, столько-то европейцев, и они вынуждены были с этим соглашаться… Такая вот жизнь, так выстроена она была американцами, они делали это. Все это возникло на заре интернета как спецпроект ЦРУ США и что уж там – так и развивается".

После этих слов Путина акции "Яндекса" на нью-йоркской бирже рухнули на 10 процентов. Компания за сутки потеряла около миллиарда долларов капитализации.

Утверждение, что интернет – спецпроект ЦРУ, опроверг создатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли на конференции, посвященной 30-летию веба:

"Я не думаю, что люди по всему миру верят, что интернет – это проект ЦРУ. Интернет распространился по миру благодаря обычным людям. А появился благодаря ученым, которые создали связь между университетами. Распространение интернета – это заслуга умных людей c благими намерениями, которые подумали, что это отличная идея".

Через пару недель после нашумевшего заявления Путина депутат Госдумы Андрей Луговой вышел с очередной инициативой – признать поисковики средствами массовой информации, что наложило бы на "Яндекс" множество ограничений:

"В этой связи направлено письмо в прокуратуру с просьбой генпрокуратуру провести проверку "Яндекса" и проверить соответствие их деятельности СМИ".

Принятый в 2016 году Госдумой закон о новостных агрегаторах вынудил "Яндекс.Новости" индексировать только зарегистрированные Роскомнадзором СМИ. Из топа "Яндекса" почти исчезла неугодная власти информация, а прокремлевские издания получили возможность формировать откровенно пропагандистские сюжеты. Журналист Александр Плющев описывает механику этой работы:

"Имея у себя 10-20-30 ручных СМИ, которые будут делать одно и то же, – их часто в обиходе называют "помойками", помоечными СМИ, – вы можете формировать любой сюжет. Достаточно дать им один заголовок и написать похожий текст. Робот "Яндекса" видит, когда вы перепечатываете один и тот же текст, поэтому придется делать немножечко отличные друг от друга тексты, чтобы обмануть робота. Пропагандистские сюжеты формируются изданиями "фабрики троллей", расположенной в Петербурге, – если посмотреть на адреса редакций, они зачастую совпадают: Санкт-Петербург, улица Гельсинфорсская, д. 4. Сейчас "Яндекс.Новости", по большей части, это инструмент пропаганды в интернете, который не является агрегатором СМИ в чистом виде, он является агрегатором ресурсов, которые назначены СМИ. Человек вынужден формировать картину дня по вот этой, в общем, искаженной государством повестке".

Антон Носик, "евангелист Рунета", еще в 2014 году предупреждал:

"Им не жалко разорить "Яндекс", уничтожить "Яндекс", у них нет такого приоритета, они каждый день будут предъявлять "Яндексу" новые требования: удалите с кэша незаконно заблокированные ресурсы, например, это уже сделано. В 2009 году "Яндекс" закрыл рейтинг блогов просто, чтобы перестали звонить. Я не думаю, что когда-то дело дойдет до такого лобового конфликта, при котором им понадобится закрыть "Яндекс" – я думаю, им раньше понадобится закрыть интернет".

Илья Сегалович, сооснователь "Яндекса", говорил: "Очень важны человеческие отношения, очень важно сохранять отношение к человеческой личности. Сохранять какой-то такой достойный и доброжелательный дух". Сегаловича любили все "яндексоиды". Блестящий программист, руководитель и визионер, он был воплощением духа компании. Несмотря на занятость, Сегалович активно участвовал в работе студии "Дети Марии" – благотворительном проекте по поддержке сирот, основанном его женой. В 2012 году уже больной раком Сегалович, отец пяти усыновленных детей, активно высказывался против так называемого "закона Димы Яковлева": "Это дело мое очень личное, я очень глубоко переживаю. Я глубоко не согласен с этим законом, он совершенно безобразный, надо что-то делать, бороться". Закон приняли. Через полгода Илья Сегалович умер. Его уход – невосполнимая потеря для всего российского интернета.

"Лента.ру"

К концу нулевых основным новостным изданием Рунета стала "Лента.ру", основанная в 1999 году Антоном Носиком при содействии Фонда эффективной политики, занимавшегося тогда формированием прокремлевской политики в интернете. В начале 2010-х, в дни чрезвычайных событий – белоленточные протесты или Майдан на Украине – сайт по аудитории конкурировал с федеральными каналами. Галина Тимченко была главным редактором "Ленты" с 2004 по 2014 год:

"12 марта мне сказали "до свидания". 3 миллиона в день у нас было в январе-феврале 2014 года. Я в этот момент поняла, что конец мне настал. Кремль никогда не позволит неконтролируемому медиа стать самым популярным в стране. Никогда никому независимому не позволит сравняться по аудитории с Первым каналом. 25 миллионов живых людей в месяц. Каждый четвертый москвич читал "Ленту". Каждый пятый петербуржец".

Иван Колпаков, руководитель отдела специальных корреспондентов "Ленты" в 2012–2014 годах:

"Представим себе, что есть некий спектр, справа находятся самые радикальные прокремлевские СМИ, слева самые радикальные оппозиционные, в середине – "Лента". Начинают выколачивать тех, кто слева, самых оппозиционных. Закрыли и заблокировали "Грани", заблокировали "Каспаров.ру", поменяли главреда "Газеты.ру", поменяли собственника "Коммерсанта". А если убирать часть спектра, то он меняется, и вдруг неожиданно самым оголтелым оппозиционным медиа оказывается умеренное центристское издание "Лента.ру".

"Лента" тогда входила в холдинг "Рамблер-Афиша-СУП", которым владел предприниматель Александр Мамут. С начала Майдана администрация президента настоятельно рекомендовала Мамуту избавиться от журналиста Ильи Азара, освещавшего события в Киеве. Тимченко отказалась увольнять одного из лучших репортеров редакции. Антон Носик рассказывал:

"Господин Володин вызвал господина Мамута и сказал: не понимаешь по-хорошему, значит слушай сюда: либо ты сейчас уничтожаешь всю эту историю, либо дальше враг будут не они, а ты".

Тимченко:

"Заходит Мамут говорит: Петя, выйди. Петю выставили в коридор. (Петр Захаров, президент "Рамблер-Афиша-СУП". – Прим.). И он говорит: Галя, с этой минуты вы не главный редактор "Ленты". Как вы понимаете, я вам замену не искал, но я подумал, что Леша Гореславский будет хорошей заменой. У меня нет карт, чтобы играть с Кремлем. Я не Потанин, у меня нет "Норникеля". Я сказала: Все понятно. Гореславский (главный редактор "Ленты" в 2014–2016 годах, сейчас – сотрудник администрации президента, курирующий развитие интернета. – Прим.) – это, конечно, отдельный персонаж российского интернета, человек без лица. Я собрала редакцию. Лиза Сурганова сказала: что делать? Я: новость писать быстро, чтобы нас никто не опередил".

Из 84 сотрудников "Ленты" вслед за Тимченко ушло 77 человек. Это был крупнейший исход редакции за всю историю российских медиа. Тимченко с частью команды переехала в Ригу, где запустила одно из ведущих изданий в современном Рунете – "Медузу".

Спецкор "Ленты" Светлана Рейтер после разгона редакции устроилась в РБК, где через пару лет повторилась та же история: на собственника начали давить за материал о родственниках Путина. В результате редакцию покинули руководители издания, а вслед за ними и многие журналисты. Сейчас Рейтер работает в Русской службе BBC:

"У меня трудовая книжка показывает состояние российских СМИ. "Лента" – 9 месяцев, потом РБК, потом агентство "Рейтер", The Bell, BBC. Нормальный путь российского журналиста, который пытается заниматься своим делом. В свое время не послушался маму, не пошел в предприниматели, в маникюрши, чтобы была стабильность. Ну и вот, каждый год – новая работа".

Роскомнадзор vs Луркморье

Начиная с закона о блокировках сайтов 2012 года главным инструментом цензуры в сети становится Роскомнадзор. Ведомство в рунете сразу невзлюбили. Первым крупным сайтом, заблокированным по новому закону, стала знаменитая интернет-энциклопедия Луркоморье, в которой архивировались мемы, возникшие на таких популярных в рунете ресурсах как "Двач", "Лепра" и т.п. Причиной первой блокировки "Лурка" Роскомнадзором стала статья про марихуану. Давид Хомак, основатель Луркморья:

"С тех пор нам запретили более 450 статей. Например, статью "Плюшки". Запретили статьи о том, как бесплатно ездить в метро, запретили статью "Армия", потому что там было написано, что за взятку можно "откосить". В какой-то момент я получал по 10 писем в неделю, потом подключились суды. Они находили на случайных страницах совершенно случайные слова и запрещали. То есть они фальсифицировали отчетность, им нужно было запретить в новом квартале больше, чем в предыдущем".

Хомак по требованию Роскомнадзора блокировал доступ к статьям из России, но поток запретов не прекращался. В конце концов основатель Луркоморья объявил о консервации проекта. Государство стало проявлять интерес не только к энциклопедии, но и к ее основателю, и Хомак был вынужден эмигрировать в Израиль:

"Я совершенно не собирался уезжать, на меня пришли с 282-ой (статья "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". – Прим.) раз, пришли два, ко мне пришли с обвинениями в экстремизме. Сначала Адыгея начала нас преследовать – ей не понравилась статья про Адыгею. А потом, уже в 2014 году, меня таскали в отдел "Э" и допрашивали на тему статьи "Рамзан Кадыров", потом про статью "Коктейль Молотова", и явно на этом не собирались останавливаться, то есть мне пытались 282-ую по разным поводам, собственно, "пришить". В этот момент я собрался и уехал, оставив все свои вещи, мотоцикл, все оставил. Я посоветовался с юристами, и мне сказали: "Чувак…[лучше уезжать]". Я здесь 2 года провел в тяжелейшей депрессии, сейчас из нее выкарабкиваюсь, я 2 года не выходил из дома вообще, и сейчас вот только начинаю как-то в себя приходить, то есть у меня тяжелейшая травма от того, что в России меня обвинили неизвестно в чем".

"Дети-404"

Журналистка Елена Климова из Нижнего Тагила в 2013 году создала во "Вконтакте" паблик "Дети-404", посвященный ЛГБТ-подросткам:

"Все очень много говорят о том, что нужно защищать детей, но при этом упускают из вида, что есть другие дети, которых тоже нужно защищать, и получается, что они как "Ошибка 404" (Not Found) – страница, которая не существует, – хотя на самом деле они есть".

Задуманный изначально как фотоакция против принятия закона о гей-пропаганде, паблик постепенно превратился в группу поддержки ЛГБТ-подростков – всего в сообщество обратилось за помощью более 9 тысяч несовершеннолетних. Закон был принят, а вскоре Климову оштрафовали по нему на 50 тысяч рублей. "Детей-404" и лично Климову особенно невзлюбил депутат Госдумы от партии Единая Россия Виталий Милонов – он неоднократно предлагал ее расстрелять или посадить и стал инициатором множества обращений в прокуратуру с требованием закрыть группу. В телевизионном эфире Милонов говорил:

"Дети 404", Елена Климова – сидит она в тюрьме? Ест она бурду тюремную? Нет, не ест. Она сидит и получает гранты. И жрет эти гранты. Мы не беспокоимся о чистоте своего воздуха информационного. Пора уже включить наш нормальный гомофобный аэрозоль".

Климова:

"Я уже как-то к этому привыкла. Снег идет, дождь идет, хейтеры что-то пишут, Милонов в интервью говорит, что меня надо расстрелять – все нормально, хорошо, жизнь продолжается, стабильность".

Хейтеров было так много, что Климова, устав читать подробности о том, что они с ней сделают, придумала проект "Красивые люди и то, что они говорят" – умилительные фотографии из профилей хейтеров она совместила с цитатами из присланных ими сообщений: "надо посадить в голубой вагончик и сжечь".

"Впервые группу заблокировали в августе 2015 года, решение о блокировке принял Центральный районный суд Барнаула. Оказывается, если какой-то недовольный гражданин жалуется на интернет-ресурс, то эту жалобу рассматривают по месту жительства. Было уже то ли 4, то ли 5 подобных историй, мы узнаем постфактум, когда группа уже заблокирована, приходится открывать новую и все начинать с нуля. Мы пишем то же название, ставим тот же логотип, просто у группы меняется адрес, URL, там появляется другой номер, а блокируют конкретный интернет-ресурс. Можно заблокировать конкретный адрес страницы, но нельзя заблокировать все, что ты делаешь".

Климова продолжает жить в Нижнем Тагиле:

"В основном, мои единомышленники или за тысячу километров, или за океаном, или где-нибудь еще. Кого-нибудь на соседней улице, к кому можно сходить в гости, пожалуй, нет. Многие не понимают, говорят “почему не хочешь уехать», спрашивают, почему не хочу эмигрировать. Люблю местный климат. Не знаю, просто не хочу".

Блогер Тюменцев

На самом деле, человека заблокировать можно также, как и контент, – для этого его надо просто посадить. 5 лет назад Госдума единогласно приняла поправки к 282-й статье – с этого момента посты в интернете тоже могут считаться экстремизмом. Житель Северска в Тюменской области Вадим Тюменцев – многогранная личность. Он изучает связь деревьев с космосом, участвует в экспедициях по поиску метеоритов, пишет брошюры о демографических циклах. При этом нигде не работает, живет с мамой и 96-летней бабушкой. В начале нулевых оппозиционно настроенный Тюменцев начал вести видеоблог и вскоре стал головной болью для местной власти. В начале 2015 года к нему в квартиру ранним утром ворвался ОМОН:

"Ну чё, положили лицом в матрас. Руки за спину закрутили. Оснований вообще для какого-то жесткого задержания не было. Грубо говоря, в трусах был. Только что глаза открыл. Скрутили и еще коленом в спину".

Обвиняли Тюменцева за два его ролика – в одном он призывал выйти на несанкционированный митинг против коррупции в сфере общественного транспорта, в другом резко высказывался в адрес беженцев из Донбасса. Блогеру дали 5 лет. Тюменцев:

"Почему меня признали политзаключенным? Я имею в виду, "Мемориал" почему признал? Потому что не было призывов к совершению насильственных действий, одобрения таких действий. Вот и все. Не было там ничего".

Судья вынес решение:

"Суд приходит к выводу о том, что исправление Тюменцева и предупреждение совершения новых преступлений может быть достигнуто только при назначении наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением права на использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Мать Тюменцева, Людмила Михайловна, говорит, что к блогерской деятельности сына относится плохо:

"Нужно иметь власть и деньги, чтобы с политикой связываться. У нас нет ни власти, ни денег. Вот и все, и что туда лезть. Мы простые люди, простые. Ты даже не в полной семье. бабушка у тебя старая. У них деньги и власть. Никогда не перевернуть, в жизни не перевернуть".

В ответ Тюменцев напоминает матери о судьбе Чаушеску.

Тюменцев отсидел почти 4 года. В заключении закончил свой труд по демографии, но опубликовать в сети из-за запрета не может: "Запрещено мне публиковать что-либо. Я пользоваться интернетом могу, публиковать – нет". Научная ценность трудов Тюменцева неизвестна, но на экстремиста он не очень похож. За что государство отправило его за решетку, бывший блогер так и не понял"

"У них там какие-то свои внутренние палки, внутренние показатели. И нужно было отчитаться. Задержали. Посадили. Вот, страна борется с экстремизмом. Потом, когда надо было, когда Путин только подписал указ, что декриминализирует частично 282-ую статью, они так же взяли под козырек и в оперативном режиме выпустили. То есть у нас все по свистку работает".

Репрессии за публикации в соцсетях к 2018 году дошли до абсурда – сажали и штрафовали за мемы, лайки, комменты и фотографии. Студента из Ставрополя Павла Карачаушева оштрафовали и приговорили к административному аресту за снимок из музея истории Второй мировой войны. В интервью "Дождю" он рассказывал:

"Первая фотография была такой коридор, и на нем по обеим сторонам - с одной стороны были советские флаги, с другой были флаги гитлеровской Германии. Со свастикой".

Когда только за первые 9 месяцев 2018 года число осужденных превысило 500 человек, президент Путин предложил частично декриминализировать 282 статью. Посадки за мемы тут же прекратились, многих амнистировали, как Тюменцева, но цели своей власть добилась – у пользователей включилась самоцензура. Карачаушев:

"Со своей страницы ВК я отфильтровал вообще все. Я удалил в принципе все. Там нет ничего. Там нет ни видео, ни каких-то групп, которые можно как-то неоднозначно истолковать. Нет музыки, нет фотографий".

Китайский путь

Растущее давление государства на интернет ощутили не только пользователи, но и бизнес. На встрече с президентом лидеры рунета еще пять лет назад попытались донести до него свои опасения. Председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин тогда объяснял президенту:

"Интернет последние 15 лет развивался в открытой среде. И у нас сформировался за это время некоторый менталитет конкуренции, открытости, и именно поэтому любое регулирование вызывает некоторое отторжение. Есть такое предубеждение, что любой контакт с властью, в общем, ни к чему хорошему не приведёт.

Путин: Правильно. (Смех собравшихся)

Гришин: В принципе, если можно спрятаться, вдруг не заметят, лучше стараться это делать.

Путин: Во‑первых, от нас всё равно никуда не спрячешься. (Смех собравшихся). А во‑вторых, это просто недостойно представителей такого перспективного бизнеса, как ваш, прятаться от кого‑то. Зачем? Надо вылезать из‑под коряги и общаться".

В 2016 году президент Путин назначил интернет-предпринимателя Германа Клименко своим советником по интернету. На этом посту Клименко сделал ряд громких заявлений – в частности о том, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета, и что мессенджер "Телеграм" непременно будет заблокирован. Клименко объясняет:

"Справа есть китайская модель, они просто выстроили границу, у них работает режим: прежде чем войти, согласись с правилами. А слева находится, назовем это условно "Америка+Европа", где непредставима история, чтобы ресурс не ответил на запрос правоохранительных органов. Это называется "постмодерация". И вот есть две истории: справа – Китай с премодерацией, слева – Америка с постмодерацией. И мы вынуждены будем принять позицию либо направо, либо налево. И все примут китайскую модель".

Леонид Богуславский, основатель инвестиционной компании Рунет холдингс, долгое время был крупным акционером "Яндекса". Сейчас, в основном, инвестирует в западные и азиатские стартапы. В прошлом году из названия компании исчезло слово Рунет.

"Основная проблема не в том, что государство пытается регулировать какие-то вещи, это, в общем, нормальная инициатива многих государств. Проблема в том, как это делается. Создается плохой информационный фон, он давит на предпринимателей и инвесторов. Потому что есть ощущение, что ничего хорошего от этого не будет, а будет только плохо".

Лев Левиев, венчурный инвестор, сооснователь "ВКонтакте":

"Есть западные инвесторы, которые раньше инвестировали в Россию, сейчас они практически все ушли, я знаю мало западных фондов, которые вкладывают в российские компании. Даже если продукты не нацелены на Россию, все равно наличие офиса в России - для них это некий красный флажок, о котором они задумываются, прежде чем давать деньги, исходя из политической ситуации. Видимо, боятся. Нет уверенности. Я думаю, что это после событий на Украине начало происходить. Санкции".

В стране проводится множество инвестиционных форумов, но это не очень помогает. Иностранные вложения в российскую экономику упали в прошлом году до уровня 10-летней давности. В 2018 году на форуме "Россия зовет" Путин заявил:

"Инвесторы уверены в завтрашнем дне, они понимают, какую политику проводят финансовые власти Российской Федерации. Она является стабильной, надёжной и предсказуемой".

Менее чем через три месяца после этих слов – во время очередного инвестиционного форума – в Москве был арестован Майкл Калви, чей фонд "Бэринг Восток" был первым инвестором в таких флагманах рунета, как "Яндекс", "Озон" и "Авито". Предпринимателя с безупречной репутацией обвинили в мошенничестве и отправили сначала в СИЗО, а через три месяца – под домашний арест. Этим летом на экономическом форуме в Петербурге вместо нацпроектов участники форума обсуждали арест Калви – о каких инвестициях может быть речь, когда уважаемого в сообществе бизнесмена сажают по делу, имеющими все признаки заказного. Председатель счетной палаты Алексей Кудрин тогда заявил:

"70% бизнесменов считают у нас ведение бизнеса небезопасным. То есть это сложный труд, рискованный. И ситуация с Майклом Калви – она еще раз это показывает. С одной стороны заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом, в то время как может идти спокойно объективный процесс. Я назвал это событие с Майклом Калви шоком для экономики. Безусловно, это шок. С начала этого года отток капитала из России удвоился".

Еще в 2014 году Антон Носик говорил:

"Когда Россия является частью мира, то российский интернет чуть лучше мирового, потому что он служит отражением некоторых душевных качеств русского человека, например, его открытости, склонности к экспериментам и непочтительности к устоявшимся глупостям. Поэтому все проекты "Яндекс" возникли раньше аналогичных проектов Google. Мы смелее, мы опережаем в придумывании каких-то вещей. Но когда происходит такая история с колючей проволокой, как происходит у нас сейчас, то ключевым в словосочетании "российский интернет" становится прилагательное "российский", то есть это уже не интернет, это какой-то "Дом на набережной" в 1937 году, постоянное ожидание шагов на лестнице. А так и в Китае не живут".