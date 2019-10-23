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Google заявила о достижении "квантового превосходства". В IBM результаты раскритиковали

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Американская корпорация Google заявила о прорыве в квантовых вычислениях, достигнув "квантового превосходства". Это значит, что новый компьютер компании способен выполнять задачи за пределами возможностей других существующих устройств.

В докладе говорится, что квантовый микропроцессор Google Sycamore способен за 3 минуты и 20 секунд произвести вычисления, на которые у самого мощного из существующих компьютера IBM потребуется 10 тысяч лет.

Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены. Вместо 10 тысяч лет выполняемая операция на нынешних компьютерах заняла бы около 2 с половиной дней. Причём полученный ответ, по данным экспертов, будет точнее, чем у квантового компьютера.

Также в IBM считают, что результаты Google хоть и представляют безусловный интерес, однако не могут считаться доказательством превосходства квантовых компьютеров над классическими. Это обусловлено тем, что каждый из них обладает своими уникальными преимуществами.

В то время как традиционные вычисления работают на двоичной системе и основаны на битах – единицах и нулях, квантовые вычисления используют квантовые биты, или кубиты. Они могут быть равны и нулю, и единице одновременно. То есть квантовые компьютеры могут обрабатывать большие объемы данных параллельно, тогда как обычные машины работают последовательно.

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