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Обвиняемый по делу "Нового величия" попросил убежища на Украине 

Обвиняемые по делу "Нового величия" в суде

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Один из обвиняемых по делу "Нового величия", находившийся под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства утверждает, что 26-летний Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста перед очередным заседанием в Люблинском районном суде, где слушается дело "Нового величия", и покинул территорию России.

Во вторник несколько СМИ сообщили о том, что при пересечении границы с Украиной у сотрудников службы безопасности этой страны попросил убежища некий россиянин, участник протестных акций. Его имя при этом не называлось.

  • В деле "Нового величия" десять обвиняемых. Их задержали в марте 2018 года. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Шестеро из них находятся в СИЗО, ещё четверо, включая Сергея Гаврилова, находились под домашним арестом.
  • Защита обвиняемых указывает на то, что они стали жертвами провокатора из спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав.
  • 17 октября в Люблинском суде Москвы двое обвиняемых по делу "Нового величия", Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, в знак протеста против уголовного преследования вскрыли себе вены.

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