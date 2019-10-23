Обвиняемый по делу "Нового величия" попросил убежища на Украине 

Один из обвиняемых по делу "Нового величия", находившийся под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства утверждает, что 26-летний Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста перед очередным заседанием в Люблинском районном суде, где слушается дело "Нового величия", и покинул территорию России.

Во вторник несколько СМИ сообщили о том, что при пересечении границы с Украиной у сотрудников службы безопасности этой страны попросил убежища некий россиянин, участник протестных акций. Его имя при этом не называлось.