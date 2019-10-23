Обвиняемый по делу "Нового величия" попросил убежища на Украине 

Один из обвиняемых по делу "Нового величия", находившийся под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства утверждает, что 26-летний Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста перед очередным заседанием в Люблинском районном суде, где слушается дело "Нового величия", и покинул территорию России.
Во вторник несколько СМИ сообщили о том, что при пересечении границы с Украиной у сотрудников службы безопасности этой страны попросил убежища некий россиянин, участник протестных акций. Его имя при этом не называлось.
- В деле "Нового величия" десять обвиняемых. Их задержали в марте 2018 года. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Шестеро из них находятся в СИЗО, ещё четверо, включая Сергея Гаврилова, находились под домашним арестом.
- Защита обвиняемых указывает на то, что они стали жертвами провокатора из спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав.
- 17 октября в Люблинском суде Москвы двое обвиняемых по делу "Нового величия", Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, в знак протеста против уголовного преследования вскрыли себе вены.
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