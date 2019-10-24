СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в продаже на черном рынке. Как заявил "Коммерсанту" один из продавцов, речь идет о данных по заёмщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени.

В базе помимо стандартных данных клиентов банка — паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности – предлагаются и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка. База продается в любом объеме, стоимость одной строки составляет 30 рублей. Продавец утверждает, что располагает данными на миллион строк. По информации издания, в базе содержатся данные клиентов из десяти территориальных подразделений Сбербанка.

По информации РБК, объявление о продаже данных клиентов Сбербанка появилось в интернете 13 октября. Через десять дней продавец его закрыл. В переписке с корреспондентомиздания продавец базы уточнил, что она превышает один миллион данных, 80 тысяч из которых — это должники.

Пресс-служба Сбербанка опровергла новую утечку.

Представитель банка заявил, что эта информация "относится к категории слухов и домыслов". По мнению близкого к Сбербанку источника, на банк совершается информационная атака.

Ранее Сбербанк признал утечку данных клиентов-держателей кредитных карт в уральском отделении. В начале октября сообщалось, что на чёрный рынок могли попасть данные 60 миллионов российских клиентов Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Позже по итогам внутреннего расследования, банк объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.



