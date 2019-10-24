В Калининграде возбудили дело после гибели задержанного в полиции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего жителя Калининграда Ивана Вшивкова, получившего обширный термический ожог в отделе полиции. Там уверяли, что Вшивков обварился кипятком из батареи в ОВД, которую сам и сломал.

Его мать Ольга Вшивкова записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, а также к главам ФСБ, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Она уверена, что её сына убили в дежурной части, и просит "вышестоящих руководителей" разобраться в обстоятельствах его гибели. Видеозапись опубликовало издание "Клопс".

19 октября 36-летнего Ивана Вшивкова привезли в дежурную часть за нарушения по статье о мелком хулиганстве. В полиции утверждают, что в ночь на 20 октября он умышленно повредил радиатор в камере, получил термические ожоги горячей водой и умер в больнице. До этого он сломал видеокамеру в помещении для задержанных.

22 октября в YouTube на канале "Силовики" появилась видеозапись с камеры наблюдения, где видно, как Иван Вшивков пинает ногами стены помещения. В аннотации к видео сказано: "Футболист черняховского "Прогресса" Иван Вшивков в невменяемом состоянии буянил в камере, сломал батарею отопления и погиб от травматического шока". Запись обрывается на кадре, когда Вшивков замахивается в сторону камеры видеонаблюдения пластиковой бутылкой.