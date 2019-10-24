"Лучше про гламур": соцсети о цензуре программы Андрея Малахова

Телеканал "Россия 1" снял с эфира на европейскую часть страны и удалил из всех своих аккаунтов в соцсетях один из выпусков программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Он был посвящён прорыву дамбы в Красноярском крае.

Во-первых, в программе прозвучали оценки числа погибших, заметно првышающие официальные. Во-вторых, Малахов рассказал в эфире о пробах воды реки Сейба - высокое содержание ртути указывает на то, что в реке добывают золото запрещёнными и вредными для природы способами.

Ильдар Абузяров:

«Как ртуть может оказаться в реке, которая в итоге течет в Енисей?» — обратился Малахов с вопросом к геологу в студии. Ответа мы, судя по всему, так и не узнаем, как не узнаем про рутеневый выброс на Маяке или про взрыв в Архангельской области.

Владимир Перекотий:

Оказывается, некоторые летали к Малахову на запись программы про трагедию с дамбой. Правда, там упоминается еще 15 погибших.

Сам Малахов, на удивление, слова выбирал тоже жесткие, вплоть до типа «десятки погибших», «ради золота годами гнали людей на верную смерть». Да и вообще мочил про ситуацию наотмашь.

Теперь вот программу сняли с эфира в следующих часовых плясах и даже удалили на Youtube. На красмиксе пока есть, но... тоже, думаю, скоро снесут (уже позвонят наши). Надеюсь, кто-то сохранит, а то некогда всю посмотреть.

Это ведь так показательно — «несогласованная дамба... без разрешений» — деградация во всей красе. Стабильность, она такая ((

Кирилл Шулика:

Вот цензура дошла и до программ Малахова. Можно всех с этим поздравить!

Антон Чернин:

Опа, у нас уже и Малахов ненадёжен

Карина Орлова:

Никогда не знаешь, когда окажешься в списке оппозиционных СМИ!

Ольга Рощина:

Видимо, в АП почесали головы и решили, что россиянам всё это смотреть необязательно. Программу сняли из эфира по звонку сверху.

Игорь Константинов:

То есть кто-то, кто звонком может отменить эфир на федеральном канале, прикрывает убийство людей.

Это - Путинская Россия. Мы все в этом живем...

Роман Широков:

Прально - негоже наш народ почём зря бередить и отвлекать от украинских проблем.

Антискрепа:

Снимать про рвотный гламур, про то, кто с кем спит и кто от кого понёс в прошлом веке, хайпово и безопасно. Тем более, если разговор заходит об Украине, Сирии или Трампе.



Но как только на той же «России 1» снимается злободневная программа, как здесь - про крушение дамбы в красноярском Щетинкино, сокрытое число жертв трагедии, незаконное амальгирование золота с применением токсичной ртути, что остаётся в реке и попадает в Енисей, про масштабное воровство драгоценного металла, передача оперативно удаляется из эфира и интернета.

ПОСТПРАВДА:



Интересно это силами «Сибзолота» или силами губернатора Александра Усса с эфира на Центральную Россию был снят фрагмент передачи Андрея Малахова о трагедии золотодобытчиков на реке Сейба?



Если силами Усса, что скорее всего, то неудобненько получается, ведь на днях телеграмм-каналы одного столичного политтехнолога отмечали, как оперативно и грамотно (где-то даже звучало слово «виртуозно») отреагировал губернатор Усс на трагедию.

Методичка:



Включились давние механизмы цензуры, что баламутить народ из-за угрозы техногенных экологических катастроф нельзя. Получилось максимум нелепо, теперь все обсуждают этот выпуск в интернете.<...>



Предыдущий случай отмены ток-шоу Малахова с эфира был связан с политикой, когда в защите жертв домашнего насилия и сестер Хачатурян увидели усиление несистемных феминисток-оппозиционеров и ненависть к Армении.

Александр Хромов:

Торопитесь посмотреть, переписывайте и выкладывайте.

Об этом нельзя молчать, особенно Нам, когда без нашего согласия, кто-то приходит на нашу землю грабить и убивать Нашу Среду Обитания.

Антон Чечулинский:

Не собирался ни смотреть Малахова, ни тем более постить (блин, постить Малахова - это реально дно), но теперь придется.