В Испании проходит перезахоронение диктатора Франсиско Франко

В Испании сегодня проходит перезахоронение останков диктатора Франсиско Франко. Тело генералиссимуса перенесут из мемориального комплекса Долина Павших в семейную могилу на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом. Похоронят диктатора рядом с женой.

Эксгумация и перезахоронение проходят в присутствии родственников. Кроме них за процессом будут наблюдать министр юстиции и представитель премьер-министра.

На процедуре эксгумации находятся судебный следователь и персонал государственного похоронного бюро. Их имена не разглашаются из-за угроз, поступивших от ультраправых активистов.



После соблюдения всех формальностей останки Франко переместят в новый гроб без каких-либо государственных символов и переместят на место нового захоронения. Правительство заявило, что подготовило несколько вариантов доставки гроба на кладбище, однако объявило лишь о вертолёте.

Правительство Испании приняло решение о перезахоронении Франко в августе прошлого года. Родственники диктатора были против, но Верховный суд отклонил их обжалование.

Франко 36 лет был каудильо – верховным правителем Испании. После гражданской войны 1936–1939 годов он стал лидером правого, диктаторского режима в стране и правил до своей смерти в 1975 году.

После смерти он был захоронен в мемориальном комплексе Долина Павших. Построенный при его жизни комплекс, включающий обширную площадь и кафедральный собор, должен был стать памятником в честь погибших во время испанской гражданской войны как со стороны победителей-националистов, так и проигравших республиканцев.

Место захоронения диктатора было причиной длительного политического спора между правыми и левыми в Испании. В марте социалистическое правительство страны пообещало не позднее июня перенести останки Франко. Его семья настаивала на перезахоронении в столичном кафедральном соборе Альмудена. Это требование было отклонено правительством, не желающим создавать место поклонения диктатору в туристическом центре города.