В рейтинге богатейших женщин России, ежегодно составляемом журналом Forbes, впервые оказались две женщины с состоянием больше миллиарда долларов. К жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, чьё состояние издание оценило в 1,2 миллиарда долларов, присоединилась основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Её активы журналисты оценивают в один миллиард.

Батурина впервые попала в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes в 2004 году, и, за исключением 2009 года, никогда после этого не покидала список миллиардеров. Она была одним из крупнейших застройщиков Москвы, но в 2010 году, после увольнения Лужкова с поста мэра, она с дочерями спешно уехала из страны и сейчас занимается бизнесом за границей.

Бакальчук – единственный владелец Wildberries. Компания была основана в 2004 году и изначально торговала женской одеждой по каталогам. Сейчас компания занимает четвёртое место в списке самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, после "Яндекса", Mail.ru Group и крупнейшего сайта бесплатных объявлений "Авито". Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, в 2018 году её оборот превысил 119 миллиардов рублей.

Третье место в рейтинге заняла супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна, состояние которой издание оценило в 600 миллионов долларов. Юрий Ковальчук входит в ближайшее окружение президента страны, семейная чета Ковальчуков совладеет компанией, опосредованно контролирующей треть акций крупнейшего российского страховщика — группы "Согаз".