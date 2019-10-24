В Приангарье Слюдянский районный суд признал сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Кайданюка виновным в избиении местного жителя Валерия Грязнова, ставшего из-за травм инвалидом. Ему присудили три с половиной года условно, сообщил редакции Сибирь.Реалии юрист правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков.

Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и на два года запретили работать в полиции.

Накануне прокурор просила для Кайданюка четыре года условно. Сам полицейский во время следствия раскаялся, признал вину и выплатил потерпевшему компенсацию в 500 тысяч рублей.

По версии следствия, 1 апреля этого года рабочего Валерия Грязнова доставили в отдел полиции города Слюдянки. Его задержал наряд полиции, когда он возвращался домой от друга, с которым распивал алкоголь. По словам Грязнова, его просто положили в багажник служебной машины и увезли. В здании МВД сотрудники ведомства избили его "без всякой цели". В этот момент потерпевший потерял сознание, а когда пришел в себя, его отпустили домой. На улице ему стало плохо, и очевидцы вызвали Грязнову скорую.

В больнице врачи зафиксировали у него закрытую травму живота, разрыв желудка, внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок и ушибы лица. В результате избиений в отделе полиции Валерий Грязнов получил инвалидность.