Опрос социологов: россияне больше доверяют армии, чем Путину

Россияне второй год подряд больше доверяют армии, чем президенту. Это следует из опроса "Левада-центра". О своем доверии военным заявили 63 процента респондентов. Президенту доверяют 60 процентов россиян. В прошлом году эти показатели были 66 и 58 процентов соответственно.

Почти в два раза (до 32 процентов) выросло за этот год доверие россиян к спецслужбам.

В комментарии "Ведомостям" социолог Карина Пипия поясняет, что отношение к армии не реагирует на ситуацию в экономике в отличие от президента, на которого возлагается ответственность за внутренние проблемы. Кроме того, "образ врага" никуда не пропал и потребность в защите от внешних угроз осталась.



Лидерами рейтинга недоверия среди органов власти стали федеральное правительство и Государственная дума. Им не доверяют около трети россиян.

Наихудшую динамику среди государственных и общественных институтов за год продемонстрировала церковь: в 2018 году ей доверяли 48 процентов опрошенных, сейчас – 40 процентов. Рейтинг СМИ за тот же год снизился с 31 до 27 процентов.